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Мурашко призвал россиян носить маски из-за гриппа

17:59
  • вторник
  • 06 декабря 2022

Уровень заболеваемости в Москве остается высоким

Глава Минздрава России отметил рост заболеваемости ОРВИ и гриппом. Михаил Мурашко призвал россиян носить маски, чтобы уберечься от заражения.

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По данным Роспотребнадзора, повышенный уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ среди взрослых и детей отмечается в Москве. Самые высокие показатели заболеваемости регистрируются среди взрослого населения.

"Показатели заболеваемости превышают эпидемические пороговые величины по совокупному населению, среди взрослых и среди детей 7 -14 лет. При этом заболеваемость среди детей 0 - 2лет и 3 - 6 лет - ниже эпидемических порогов", - приводит сообщение ведомства "Интерфакс".

Медики напоминают, что самое эффективное средство профилактики гриппа - вакцинация. Сейчас привиты 6 903 208 жителей столицы. Это примерно 54,5% от численности населения Москвы.

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