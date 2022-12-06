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Британского монарха снова закидали яйцами

18:33
  • вторник
  • 06 декабря 2022

Инцидент произошел во время визита Карла III в Лутон

Общение короля Великобритании Карла III с жителями города Лутон, графство Бедфордшир, было прервано неприятным инцидентом. Британского монарха закидали яйцами – второй раз за месяц.

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Карл III прогуливался по центру города, когда в него бросили яйцо. Нападение произошло в тот момент, когда монарх общался с горожанами. Из-за инцидента мероприятие на некоторое время пришлось прервать. Полиция графства Бедфордшир задержала 20-летнего мужчину, сообщает Sky News.

Это уже второй подобный случай за месяц. 9 ноября Карла III и его супругу Камиллу закидали яйцами во время визита в графство Йоркшир. Нападавшего - 23-летнего студента Патрика Телвелла - отпустили под залог, запретив приближаться к королю и появляться с куриными яйцами в общественных местах.

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