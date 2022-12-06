Глава Минздрава оценил эффективность вакцины от свиного гриппа

Штамм обнаружен в 74 регионах России

Российские вакцины против гриппа доказали свою эффективность. Препараты содержат все необходимые компоненты для профилактики заражения любым штаммом – в том числе свиного гриппа, заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко.

"В этом году распространение штамма H1N1 произошло. Вакцины, которые предлагаются в этом сезоне, они содержат как раз все профилактические компоненты для штамма H1N1, поэтому вакцинация против гриппа абсолютно показана и эффективна", - сказал Мурашко журналистам.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что свиной грипп выявлен уже в 74 российских регионах. Министр здравоохранения подчеркнул, что лекарственных препаратов для лечения гриппа и коронавируса в России достаточно, дефицита нет, передает ТАСС.

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