Saxo Bank опубликовал традиционные шокирующие прогнозы

Предсказан переход в режим "военной экономики"

Мир в 2023 году перейдет в режим "военной экономики". Это объясняется трем, что сейчас каждая крупная держава пытается укрепить свою национальную безопасность по всем фронтам - в военной сфере, логистике, энергетике и финансах. Серию традиционных "шокирующих прогнозов" опубликовал датский Saxo Bank.

Датские аналитики считают, что конфликт на Украине вернет менталитет военной экономики в масштабах, невиданных с 1945 года. На фоне растущей инфляции мировые центробанки начнут вкладывать средства в такие традиционные активы, как золото. В итоге цена драгоценного металла вырастет до трех тысяч долларов за унцию - с нынешних 1,8 тысячи долларов.

Некоторые страны решат полностью отказаться от мяса: сначала введут высокие налоги, а затем полностью запретят его производство. Таким образом государства попытаются вернуться к климатической повестке. Альтернативой станет искусственное мясо растительного происхождения и технологии лабораторного выращивания мяса с меньшими выбросами.

Также Saxo Bank прогнозирует, что ОПЕК+, Китай и Индия выйдут из Международного валютного фонда и будут использовать в торговле новую резервную валюту. А тем временем несколько миллиардеров и владельцев технологических компаний объединятся для изучения новых возможностей в энергетике. Они создадут консорциум под кодовым названием Third Stone, который привлечет более триллиона долларов.

Политическому истэблишменту предсказатели также не обещают легкой жизни. По прогнозам датчан, масштабные изменения затронут Францию — ее действующий президент Эммануэль Макрон "неожиданно" уйдет в отставку. Евросоюз в 2023 году сформирует собственные вооруженные силы, а Великобритания проведет референдум по отмене Brexit.

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