ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Дмитрий Медведев заявил, что сам пишет посты в Telegram-канале

19:35
  • вторник
  • 06 декабря 2022

За него "такую штуковину" никто не напишет

Дмитрий Медведев заявил, что сам пишет посты в своем Telegram-канале. По его словам, за него "такую штуковину никто не напишет".

"Там бывают какие-то вещи резкие достаточно. Как вы прекрасно понимаете, за меня такую штуковину никто не напишет, он просто побоится, скажет: "ты что, сбрендил что ли?" Только я могу такое сделать", - сказал заместитель главы Совета безопасности России на встрече с активистами "Молодой гвардии "Единой России" и "Волонтерской роты "Боевого братства" (цитата по ТАСС).

Медведев добавил, что помощники у него все же есть.

Замглавы Совбеза не первый раз заявляет, что сам пишет свои посты. По его словам, некоторые вещи преподносятся в Telegram-канале не вполне дипломатическим языком, но люди должны от политиков получать информацию "на понятном, простом языке".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.