Дмитрий Медведев заявил, что сам пишет посты в Telegram-канале

За него "такую штуковину" никто не напишет

Дмитрий Медведев заявил, что сам пишет посты в своем Telegram-канале. По его словам, за него "такую штуковину никто не напишет".

"Там бывают какие-то вещи резкие достаточно. Как вы прекрасно понимаете, за меня такую штуковину никто не напишет, он просто побоится, скажет: "ты что, сбрендил что ли?" Только я могу такое сделать", - сказал заместитель главы Совета безопасности России на встрече с активистами "Молодой гвардии "Единой России" и "Волонтерской роты "Боевого братства" (цитата по ТАСС).

Медведев добавил, что помощники у него все же есть.

Замглавы Совбеза не первый раз заявляет, что сам пишет свои посты. По его словам, некоторые вещи преподносятся в Telegram-канале не вполне дипломатическим языком, но люди должны от политиков получать информацию "на понятном, простом языке".

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