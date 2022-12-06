"Желчное красноречие": Небензя не стал слушать постпреда Украины и покинул зал

Украинский дипломат регулярно позволяет себе оскорбительные высказывания в адрес России

Василий Небензя не стал слушать выступление постоянного представителя Украины при ООН Сергея Кислицы и покинул зал заседания Совета безопасности. Свой поступок постпред России объяснял поступками украинского дипломата.

"Не буду выслушивать желчное красноречие представителя киевского режима. Он в очередной раз отметился выдающимся дипломатическим твитом в позапрошлую пятницу", - сказал Небензя (цитата по ТАСС).

Дипломат саркастично заметил, что твиты Кислицы свидетельствуют о "высоком уровне украинской дипломатии".

Ранее Сергей Кислица опубликовал в своем Twitter фотографию, на которой он в футболке с нецензурной бранью в адрес руководства России делает неприличный жест рукой.

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