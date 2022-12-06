Два беспилотника сбили военные в районе Севастополя

Жителей города работа ПВО не обеспокоила

Два беспилотных летательных аппарата уничтожили военные в море в районе Севастополя. Инцидент произошел ночью, сообщили в пресс-службе губернатора региона.

"Ночью в акватории было уничтожено два беспилотника, это произошло на большом расстоянии от берега. Военные сработали штатно, никто из севастопольцев не услышал никаких звуков, сопутствующих данной работе", - цитирует сообщение ТАСС.

ВСУ за последний месяц несколько раз предприняли попытки атаковать главную базу Черноморского флота. Три дрона пытались атаковать Севастополь с моря 22 ноября, они были уничтожены.

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