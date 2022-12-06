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Вучич сообщил о столкновениях косовской полиции с сербами

20:24
  • вторник
  • 06 декабря 2022

Полицейские отступили

Столкновения с сербским населением вынудили косовский полицейский спецназ отступить. Силовики проводили операцию в северной части непризнанного Косова, сообщил  президент Сербии Александар Вучич.

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"Нападения произошли в Зубин-Потоке и Косовска-Митровице, у меня есть информация. Сейчас там мирно, я жду сообщения из Клинического центра в Косовска-Митровице. Косовские полицейские по Брюссельским соглашениям могут войти на север края только с согласия четырех градоначальников, они никого из четырех градоначальников не спрашивали", - заявил Вучич журналистам.

Сербский лидер напомнил, что косовская полиция при поддержке спецназа попыталась ворваться в муниципальные избирательные комиссии и занять здания. Однако населяющие север региона сербы возмутились произволом, дело дошло до столкновений, сообщалось о взрывах. В итоге полицейские отступили, передает ТАСС.

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