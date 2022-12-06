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Медведев предложил продвигать участников СВО на руководящие посты

20:45
  • вторник
  • 06 декабря 2022

Сегодняшняя ситуация - возможность определить, кто чего стоит

Активистов, принимающих участие в специальной военной операции, в будущем надо продвигать на руководящие посты. С такой инициативой выступил замглавы Совета безопасности Дмитрий Медведев. Председатель партии "Единая Россия" обсудил с активистами "Молодой гвардии" и "Волонтерской роты" меры поддержки участников СВО.

Дмитрий Медведев заявил, что сам пишет посты в Telegram-канале
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"Мы же понимаем, что даже сама по себе адаптация в этом случае - это определенные проблемы. Поэтому помощь и поддержка должны быть. Как и продвижение по линии политических сил таких людей на руководящие позиции. Если, конечно, к тому есть желание и силы", - заявил Медведев.

Зампред Совбеза напомнил, что после Великой Отечественной войны люди, которые возвращались с фронта, в конечном счете заняли все командные позиции в стране. И это, считает Медведев, было справедливо. Он отметил, что все происходящее дает отличную возможность определить, кто чего стоит, передает ТАСС.

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