Медведев предложил продвигать участников СВО на руководящие посты

Сегодняшняя ситуация - возможность определить, кто чего стоит

Активистов, принимающих участие в специальной военной операции, в будущем надо продвигать на руководящие посты. С такой инициативой выступил замглавы Совета безопасности Дмитрий Медведев. Председатель партии "Единая Россия" обсудил с активистами "Молодой гвардии" и "Волонтерской роты" меры поддержки участников СВО.

"Мы же понимаем, что даже сама по себе адаптация в этом случае - это определенные проблемы. Поэтому помощь и поддержка должны быть. Как и продвижение по линии политических сил таких людей на руководящие позиции. Если, конечно, к тому есть желание и силы", - заявил Медведев.

Зампред Совбеза напомнил, что после Великой Отечественной войны люди, которые возвращались с фронта, в конечном счете заняли все командные позиции в стране. И это, считает Медведев, было справедливо. Он отметил, что все происходящее дает отличную возможность определить, кто чего стоит, передает ТАСС.

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