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Британец рассказал о массовом бегстве наемников с Украины

21:14
  • вторник
  • 06 декабря 2022

Там "сильно обстреливают"

Страх перед российскими обстрелами вызвал массовое дезертирство в рядах иностранных наемников, воюющих на стороне ВСУ. Об этом рассказал британский "солдат удачи" Джозеф Макдональд.

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По данным Макдональда, примерно 600-700 человек вернулись домой или бежали в другую часть на Украине, где, по их мнению, безопаснее.

"Любой, кто хочет поехать на Украину: не думайте, что все будет так просто — кто воюет с русскими, того сильно обстреливают. Это ни разу не похоже на компьютерные игры вроде Call of Duty. Артиллерия бьет постоянно", — приводит РИА Новости заявление наемника YouTube-каналу Lindybeige.

Британец назвал отъезд наемников "великим дезертирством". МИД России ранее подсчитал, что н Украину приехали свыше восьми тысяч наемников из 60 государств мира.

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