ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

На работу бригад медиков в зоне СВО направят 230 млн рублей

22:30
  • вторник
  • 06 декабря 2022

Об этом заявил Михаил Мишустин

Темпы обеспечения Вооруженных сил России снаряжением и экипировкой, медикаментами,  а также выполнение других целевых задач в рамках спецоперации должны постоянно наращиваться. Об этом заявил Михаил Мишустин на заседании профильного Координационного совета. Там подвели итоги первого месяца его работы. По словам главы кабмина, сейчас необходимо определить приоритетность поставок, в чём нуждаются наши бойцы в первую очередь, и с учётом их запросов предприятия должны выстраивать свою деятельность.

Премьер напомнил, что за обеспечение спецоперации персональную ответственность несут должностные лица и кураторы в правительстве. Особое внимание Михаил Мишустин уделил вопросу обеспечения военных медицинской помощью.

"В этом задействованы специалисты Федерального медико-биологического агентства. Они формируют мобильные отряды, которые трудятся на передовой, заботятся о здоровье ребят и спасают их жизни. Правительство направит почти 230 миллионов рублей на выплату заработной платы таким медицинским работникам, а также закупку медизделий, необходимых для лечения пациентов. Даже в зимнее время ни на секунду не должно прекращаться восстановление гражданской инфраструктуры, строительство и оборудование, фортификаций и укрытий. Решение таких вопросов в приоритете на территориях проведения специальной военной операции в приграничных районах", - заявил Мишустин.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Медицинские работники в зоне СВО
Медицинские работники в зоне СВО
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.