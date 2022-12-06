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Небензя напомнил ООН о способностях России устранить украинскую угрозу

21:40
  • вторник
  • 06 декабря 2022

Не удастся миром - сделаем военным путем

Западные страны на протяжении восьми лет воспитывали на Украине антироссийского монстра. При этом закрывались глаза на ужасающие преступления Киева против собственных граждан, убийства мирных жителей в Донбассе, героизацию нацистских преступников и их пособников, гонения против русскоязычного населения, заявил постпред России в ООН. Василий Небензя подчеркнул, что Россия способна устранить исходящую с Украины угрозу военным путем.

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"Если эти цели не удастся достичь мирным путем, превратив Украину в нормальное, добрососедское государство, из которого не будет исходить угроза России, значит, эта цель будет достигнута путем военным", - заявил Небензя на заседании Совбеза.

Постпред России подчеркнул: ответственность за то, что из-за бездумных действий правителей страдает мирное население украинских городов, несет режим Владимира Зеленского и его западные спонсоры. Пока в Киеве и на Западе не прозреют, Россия будет защищать свои интересы всеми имеющимися в ее распоряжении методами, приводит слова Небензи РИА Новости.

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