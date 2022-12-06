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Белый дом подтвердил планы Байдена баллотироваться на второй срок

22:13
  • вторник
  • 06 декабря 2022

По результатам опросов, американцы решения президента не одобряют

Действующий президент Соединенных Штатов Джо Байден намерен баллотироваться на второй срок. Официально о своем решении он объявит в 2023 году, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

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"Президент намерен участвовать в выборах, и он будет обсуждать это со своей семьей, и он, скорее всего, примет решение в начале следующего года", — цитирует пресс-секретаря ТАСС.

При этом ранее выяснилось, что большинство американских граждан против того, чтобы Байден выдвигал свою кандидатуру на президентских выборах 2024 года. По данным опросов, это позиция 56% респондентов. Не в восторге американцы и от решения экс-президента Дональда Трампа попытать счастья в борьбе за Овальный кабинет.

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