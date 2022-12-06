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Песков рассказал о работе российских спецслужб

22:36
  • вторник
  • 06 декабря 2022

Их никогда не оставляли без работы

Российская контрразведка всегда была загружена работой. Западные спецслужбы никогда не оставляли Россию в покое, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

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"У них всегда было много работы… нас никогда в покое не оставляли, всегда достаточно агрессивно работали и продолжают работать западные спецслужбы против нас", - сказал представитель Кремля.

Песков ответил на вопрос журналиста - появилось ли с началом спецоперации у разведчиков больше работы. Он также прокомментировал сообщения о том, что к предстоящей в среду встрече президента России Владимира Путина с Советом по развитию гражданского общества и правам человека подготовлен некий "стоп-лист" вопросов. Представитель Кремля подчеркнул: участники СПЧ - люди очень волевые, которые ни на какой стоп-лист смотреть не будут, передает ТАСС.

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