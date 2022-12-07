"Европа делает вид, что влияет на ситуацию": эксперт о потолке цен на российскую нефть

При этом и себе стараются не навредить

Из-за введения потолка цен на российскую нефть в Босфорском проливе скопились 20 танкеров, которые везут 18 миллионов баррелей нефти. Причем не только российской, в основном из Казахстана, затруднения возникли уже из-за того, что суда вышли из российских портов. Во вторник агентство Bloomberg сообщило, что Москва рассматривает возможность установления фиксированной цены на свою нефть, минимальную цену экспорта. Очевидно, это ещё не все контрмеры. Замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил: если началась война без правил, то западные страны должны быть готовы к любым ответным шагам России.

О ситуации на энергетическом рынке с ведущим программы "События. 25-й час" поговорил Алексей Гривач, заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности.

"Европейцы пытались найти механизмы, чтобы ограничить доходы. Но, строго говоря, предыдущие пакеты санкций, и угрозы ограничения логистических услуг - они, так или иначе, влияют на покупателей, которые просят скидки. Усложняется логистика, значит, растет стоимость и фрахта, и страховых решений. Соответственно, российская нефть торгуется с дисконтом, но все равно выше, чем в кризисные годы. Нефть все равно приносит дополнительные доходы в российский бюджет и попытки это ограничить... с одной стороны, они пытаются не навредить себе, как потребителям, а с другой стороны, сделать вид, что они могут влиять на ситуацию", - заявил Гривач.

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