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Россия использует в спецоперации бронепоезд: видео Минобороны

09:07
  • среда
  • 07 декабря 2022

Основная задача - техническая разведка и восстановление разрушенных ж/д путей

Минобороны публикует уникальные кадры работы специального поезда Западного военного округа, предназначенного  для технической разведки, разминирования и восстановления путей. Тепловоз - в середине, в голове и хвосте состава - бронекапсулы - вагоны, защищенные сталью толщиной до 20 миллиметров. На вооружении бойцов - крупнокалиберные пулеметы и зенитная установка для уничтожения воздушных и наземных целей. Дальность поражения - около 2 с половиной километров. На случай подрыва есть платформа прикрытия, ее задача - взять удар на себя. Современные технические средства позволяют личному  составу действовать оперативно и точно даже в самых сложных условиях.

"Основная задача специального поезда – проведение технической разведки железнодорожного участка, сопровождение грузов, ну и восстановление разрушенных участков пути и искусственных сооружений, которые встают на пути у нас", - говорит начальник спецпоезда.

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