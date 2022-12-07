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В Минобороны рассказали о новых подвигах российских военных

09:09
  • среда
  • 07 декабря 2022

Они проявляют мужество и отвагу

Артиллерийский расчет капитана Алексея Аверьянова при смене позиций попал под шквальный огонь украинских националистов. Алексей моментально сориентировался в обстановке, выявил вражеские цели, привел самоходную гаубицу к готовности и точными ударами уничтожил две САУ противника и 9 радикалов.

Прапорщик Иван Ануфриев вывез из-под обстрела ВСУ автомобиль "КамАЗ" с боеприпасами и спас жизни трех раненых сослуживцев. За время спецоперации командир взвода обеспечения наладил бесперебойную доставку на передовую вооружения и имущества нашим войскам.

Старший лейтенант Денис Баскаков с подчиненными отразил воздушную атаку радикалов на российские позиции. Его боевой расчет уничтожил самолет Су-24, оперативно-тактическую ракету "Точка-У" и беспилотник противника. Это еще один случай, когда зенитчики вышли победителями  в противоборстве с боевиками.

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