Отдыхающие в горах Шерегеша заметили необычное природное явление

На видео попал галло-эффект

Жители Тюменской и Кемеровской областей наблюдали необычное природное явление - столбы света и радуга как-будто появились из-под земли.

Удивительной красоты кадры ложного Солнца выложили в сеть отдыхающие в горах Шерегеша. Это оптическое явление называется гало-эффект, свет отражается в ледяных частицах и вокруг Солнца возникает радужный ореол.

Около двух месяцев назад похожие столбы уже сияли над европейской частью России. Их заметили сразу в нескольких регионах.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"