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Отдыхающие в горах Шерегеша заметили необычное природное явление

09:13
  • среда
  • 07 декабря 2022

На видео попал галло-эффект

Жители Тюменской и Кемеровской областей наблюдали необычное природное явление - столбы света и радуга как-будто появились из-под земли.

Удивительной красоты кадры ложного Солнца выложили в сеть отдыхающие в горах  Шерегеша.  Это оптическое явление называется гало-эффект, свет отражается в ледяных частицах и вокруг Солнца возникает радужный ореол.

Около двух месяцев назад похожие столбы уже сияли над европейской частью России. Их заметили сразу в нескольких регионах.

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