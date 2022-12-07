ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Россия обвинила Киев в "игре жизнями" при обстрелах ЗАЭС

08:20
  • среда
  • 07 декабря 2022

Под угрозой жизни всех жителей Европы

Россия призвала договориться о параметрах зоны защиты вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), чтобы это не привело к снижению степени безопасности объекта. Об этом рассказала во вторник, 6 декабря, представитель России Наталья Кармазинская на заседании Генассамблеи ООН.
МИД отверг возможность вывода ЗАЭС из-под контроля России

Дипломат подчеркнула, что главной угрозой безопасности объекта являются непрекращающиеся обстрелы со стороны украинских вооруженных сил, которые с середины июля осуществляют атаки на станцию, создавая реальную угрозу ее безопасности и риски техногенной аварии с радиационными выбросами.

Кармазинская напомнила, что Россия распространила подтверждающие это документы Совета Безопасности и Генассамблеи ООН. Однако США и их союзники по-прежнему игнорируют происходящее и не спешат образумить Киев, который "фактически играет жизнями не только своей страны, но и всего европейского континента".

Представитель России заверила, что Москва "сделала все от нее зависящее для эффективного и безопасного проведения миссии МАГАТЭ на ЗАЭС 1 сентября, несмотря на чинимые киевским режимом провокации", сообщает ТАСС.

Ранее в "Росэнергоатоме" прокомментировали инициативу главы Международного агентства по атомной энергии по поводу соглашения о зоне безопасности вокруг Запорожской АЭС. Советник гендиректора российского концерна Ренат Карчаа напомнил Рафаэлю Гросси, что с территории ЗАЭС, которая находится под контролем России, никто никогда не стрелял.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Запорожская АЭС
Запорожская АЭС
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.