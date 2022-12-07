Россия обвинила Киев в "игре жизнями" при обстрелах ЗАЭС

Под угрозой жизни всех жителей Европы

Россия призвала договориться о параметрах зоны защиты вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), чтобы это не привело к снижению степени безопасности объекта. Об этом рассказала во вторник, 6 декабря, представитель России Наталья Кармазинская на заседании Генассамблеи ООН.

Дипломат подчеркнула, что главной угрозой безопасности объекта являются непрекращающиеся обстрелы со стороны украинских вооруженных сил, которые с середины июля осуществляют атаки на станцию, создавая реальную угрозу ее безопасности и риски техногенной аварии с радиационными выбросами.

Кармазинская напомнила, что Россия распространила подтверждающие это документы Совета Безопасности и Генассамблеи ООН. Однако США и их союзники по-прежнему игнорируют происходящее и не спешат образумить Киев, который "фактически играет жизнями не только своей страны, но и всего европейского континента".

Представитель России заверила, что Москва "сделала все от нее зависящее для эффективного и безопасного проведения миссии МАГАТЭ на ЗАЭС 1 сентября, несмотря на чинимые киевским режимом провокации", сообщает ТАСС.

Ранее в "Росэнергоатоме" прокомментировали инициативу главы Международного агентства по атомной энергии по поводу соглашения о зоне безопасности вокруг Запорожской АЭС. Советник гендиректора российского концерна Ренат Карчаа напомнил Рафаэлю Гросси, что с территории ЗАЭС, которая находится под контролем России, никто никогда не стрелял.

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