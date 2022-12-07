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США предусмотрели в оборонном бюджете исключение России из G20

08:38
  • среда
  • 07 декабря 2022

Документ требует принятия шагов для исключения России из международных организаций

Профильные комитеты двух палат Конгресса США согласовали проект оборонного бюджета объемом 858 млрд долларов. Документ предусматривает исключение России из некоторых международных организаций, включая "Большую двадцатку" (G20).
МИД отверг возможность исключения России из ЮНЕСКО

В частности, Вашингтон запланировал добиться исключения России из Базельского комитета по банковскому надзору, Совета по финансовой стабильности, Международной ассоциации страховых надзоров и Международной организации комиссий по ценным бумагам.

Проект оборонного бюджета США "также требует принятия шагов, необходимых для продвижения данной политики".

Также в проект оборонного бюджета включили предложение о сдерживании России в Европе, на эти цели планируется потратить 6 млрд долларов, сообщает РИА Новости.

В ноябре делегация России приняла участие в работе саммита G20 на Бали вопреки протестам Украины и западных государств. В Кремле заявили, что Москва позитивно оценивает итоговую декларацию саммита G20, в которой удалось "нейтрализовать слепую агрессивность коллективного Запада".

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