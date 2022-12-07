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Источники рассказали о реакции Запада на слова Макрона о переговорах Москвы и Киева

08:58
  • среда
  • 07 декабря 2022

Запад ждет переговоров, но не торопит их

Заявления президента Франции Эмманюэля Макрона о необходимости диалога с Россией вызвали серьезный отклик со стороны западных политических лидеров, а также показали, что на Западе есть два подхода к российско-украинскому конфликту. Об этом в среду, 7 декабря, пишет "Коммерсантъ".
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С одной стороны, западные союзники Киева подтверждают готовность поддерживать Украину "столько, сколько потребуется". С другой стороны, некоторые из них, включая Францию, предпочитают быть готовыми к переговорам между Москвой и Киевом в любой момент и отмечают, что чем раньше они начнутся, тем лучше.

При этом Макрон выступает за сохранение диалога с российским лидером Владимиром Путиным, а президент США Джо Байден выжидает, когда сложатся условия для переговоров. Это объясняется тем, что союзники Киева "платят отнюдь не одинаковую цену из-за продолжающихся на украинской территории боевых действий", отмечает "Коммерсантъ".

При этом госсекретарь США Энтони Блинкен отмечал, что "в какой-то момент" конфликт между Россией и Украиной "закончится дипломатией, переговорами". При этом глава Госдепартамента заявил, что Вашингтон хотел бы видеть "долгосрочный мир, а не фиктивное перемирие".

3 декабря президент Франции Эмманюэль Макрон не исключил возвращение Москвы за стол переговоров и принятия Европой обязательств по безопасности России. Он также выразил мнение, что будущая европейская архитектура безопасности должна предусматривать гарантии для России.

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