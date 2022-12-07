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Госдеп отверг обвинения в поощрении Киева наносить удары по России

09:20
  • среда
  • 07 декабря 2022

При этом Вашингтон намерен продолжать оказывать Киеву военную помощь

Американские власти не поощряют Киев наносить удары по территории России, однако намерены продолжать оказывать Украине военную помощь. Такое заявление во вторник, 6 декабря, сделал госсекретарь США Энтони Блинкен.
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Политик заявил, что "украинцы переживают каждый день в условиях продолжающейся российской агрессии, направленной против их страны", поэтому Соединенные Штаты вместе с партнерами "полны решимости обеспечивать, чтобы у них было необходимое оснащение, чтобы защищать себя, свою территорию и свободу".

Блинкена попросили дать оценку сообщениям о попытках нанесения Киевом ударов беспилотниками по российским военным аэродромам. Глава Госдепартамента заявил, что не располагает подробной информацией.

Что касается продолжения поддержки Киева, Блинкен заверил, что не видит признаков ее ослабления, в ее пользу говорит "очень мощная поддержка обеих партий", сообщает ТАСС.

Ранее Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты сосредоточены на помощи Украине в возвращении территорий, занятые Россией с начала специальной военной операции. По словам политика, "фокус" Вашингтона находится на "продолжении текущих действий, чтобы обеспечить Украину необходимым для защиты", а также для "возвращения территории, которая была занята, начиная с 24 февраля".

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