"Ведомости": в России рассматривают три варианта ответа на потолок цен на нефть

Москва предупреждала, что не пойдет на поводу у Запада

Российские власти рассматривают три варианта ответного механизма на введение странами "Большой семерки" (G7) Австралии и ЕС потолка цен на импорт российской нефти. Об этом в среду, 7 декабря, рассказали источники, близкие к правительству России.

Как пишут "Ведомости", один из вариантов предполагает полный запрет на продажу нефти государствам, которые поддержали ограничение, в том числе если они приобретают сырье у России не напрямую, а через страны-посредники или их цепочку. Например, поставка будет блокироваться, если формально нефть будет покупать нейтральная страна, но ее конечным получателем станет государство, поддержавшее потолок цен.

Второй вариант, по словам источников, включает запрет на экспорт по контрактам, куда включено условие потолка цен, вне зависимости от того, какая страна выступает получателем.

Третий сценарий предполагает введение так называемой индикативной цены — определение максимального дисконта российской нефти Urals к эталонному сорту Brent, при увеличении дисконта продажа будет запрещена.

Источники не исключают появление и других вариантов ответа России на потолок цен или их комбинаций. Пока ни один из них не утвержден.

Ранее российский вице-премьер Александр Новак заявил, что "мы продолжаем продавать нефть и будем продавать", несмотря на попытки Запада навязать потолок цен. Для этого используются новые инструменты, новые механизмы страхования, взаимодействия между компаниями, перевозки.

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