Сугробы в Москве вырастут на восемь сантиметров

С четверга ожидаются обильные осадки

С четверга в столичном регионе прогнозируются осадки, интенсивность которых к выходным возрастет. Об этом в среду, 7 декабря, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Метеоролог уточнил, что в среду еще ожидается день без осадков, однако с четверга пойдет снег и станет заметно облачнее. В выходные возможен уже мокрый снег, причем обильный. В результате высота снежного покрова в Москве может увеличиться на 5-8 см.

Вместе с тем к выходным ожидается ощутимое повышение температуры воздуха. В начале недели показатель был на 7-8 градусов ниже нормы, а в выходные он окажется, по прогнозам, на 1 градус повыше нормы.

В частности, в среду днем прогнозируется 5-7 градусов мороза, а в субботу, воскресенье и понедельник — 0-5 градусов мороза, сообщает ТАСС.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец предупредил, что в Москву придут снегопады. Период морозной и ясной погоды сменится на пасмурную с сильными осадками и ветром. Снег пойдет 8 декабря, а на следующий день в Москве может выпасть до 40% месячной нормы осадков.

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