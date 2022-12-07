В Совфеде напомнили США о невозможности исключить Россию из G20

Оборонный бюджет США исходит из такой возможности

"Большая двадцатка" (G20) является неформальным саммитом, исключить из которого Россию невозможно. Об этом в среду, 7 декабря, напомнил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

Сенатор указал, что юридически G20 не является институциональной международной организацией, в которой существует формальное членство. По этой же причине в G20 нет каких-либо строгих правил процедур или регламентов, а все решения принимаются консенсусным путем.

Исключить Россию из G20 невозможно, подчеркнул Косачев. При этом он отметил, что страны "коллективного" Запада во главе с США могут оказывать давление на председательствующую страну, чтобы при организации очередного саммита Россию не пригласили, а российскую делегацию не пустили физически.

Американцы рассматривают такой вариант в качестве своего рода "дипломатической санкции" неэкономического характера, цитирует вице-спикера Совфеда РИА Новости.

На Западе неоднократно поднимали тему исключения России из различных международных организаций и форматов. 6 декабря в российском МИД отметили, что, несмотря на демарши Запада, Россию невозможно исключить ни из ООН, ни из одной из ее структур — ЮНЕСКО.

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