Освобожденные из украинского плена военные вернулись в Москву. Как это было

Их ждет лечение и реабилитация

В Москву прибыли 60 российских военных, освобождённых из украинского плена, где им грозила смертельная опасность. Борт военно-транспортной авиации приземлился на аэродроме Чкаловский. Бойцы скоро встретятся со своими близкими, но солдат и офицеров ещё ждёт лечение и реабилитация.

На улице мороз, а в салоне самолёта даже жарко. От улыбок на лицах измождённых людей и радости. 60 освобождённых из украинского плена военнослужащих наконец-то дома.

"Хотелось бы передать привет всем, кто меня знает. Большое спасибо Вооруженным силам, что нас обменяли. Всем, кто занимался этим, спасибо большое", - говорит Илья, освобожденный военнослужащий.

Первые кадры после освобождения и первые, пока еще робкие улыбки. В плену всем грозила смертельная опасность. В лагерях для военнопленных перенесли столько мучений, что даже говорят сейчас с трудом.

Телефонные звонки - как долгожданная возможность сказать родным, что живы. Первая за несколько недель, а у кого-то и за несколько месяцев.

- Нормально всё у тебя?

- Нормально.

- Алё?

- Да нормально, нормально.

- Ты позвонишь сразу же, как сможешь, Вов?

- Хорошо. Маме позвони, что всё нормально.

- Я сейчас всем буду звонить, Вов. Сейчас всем позвоню.

- Хорошо. Люблю вас, обнимаю.

И они сдержали слово - вышли на связь.

- Алло! Светлик, привет еще раз. Мы приземлились, мы уже в Москве.

- Все домой уже ждут, скорейшего возвращения. Вот сейчас даже на связи. Слушают меня. Даже еще не верится, что уже дома, на родной земле, вот как бы эмоции переполняют, воздух родной и земля.

Они всё продолжают благодарить - всех, кого встречают на родной земле. Некоторые сами идти не могут. У Дмитрия - серьёзные ранения головы и ног: "Травму получил. Ехала колонна, и колонну обстреляли. Я один из колонны пострадал".

Освобождённых военнослужащих ждёт лечение и реабилитация в медучреждениях Минобороны. И самое лучшее лекарство на свете - встреча с родными и любимыми.

Ольга Стрельцова, Филипп Швырев, "ТВ Центр".

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