Освобожденные из украинского плена военные вернулись в Москву. Как это было

Их ждет лечение и реабилитация
В Москву прибыли 60 российских военных, освобождённых из украинского плена, где им грозила смертельная опасность. Борт военно-транспортной авиации приземлился на аэродроме Чкаловский. Бойцы скоро встретятся со своими близкими, но солдат и офицеров ещё ждёт лечение и реабилитация.
На улице мороз, а в салоне самолёта даже жарко. От улыбок на лицах измождённых людей и радости. 60 освобождённых из украинского плена военнослужащих наконец-то дома.
"Хотелось бы передать привет всем, кто меня знает. Большое спасибо Вооруженным силам, что нас обменяли. Всем, кто занимался этим, спасибо большое", - говорит Илья, освобожденный военнослужащий.
Первые кадры после освобождения и первые, пока еще робкие улыбки. В плену всем грозила смертельная опасность. В лагерях для военнопленных перенесли столько мучений, что даже говорят сейчас с трудом.
Телефонные звонки - как долгожданная возможность сказать родным, что живы. Первая за несколько недель, а у кого-то и за несколько месяцев.
- Нормально всё у тебя?
- Нормально.
- Алё?
- Да нормально, нормально.
- Ты позвонишь сразу же, как сможешь, Вов?
- Хорошо. Маме позвони, что всё нормально.
- Я сейчас всем буду звонить, Вов. Сейчас всем позвоню.
- Хорошо. Люблю вас, обнимаю.
И они сдержали слово - вышли на связь.
- Алло! Светлик, привет еще раз. Мы приземлились, мы уже в Москве.
- Все домой уже ждут, скорейшего возвращения. Вот сейчас даже на связи. Слушают меня. Даже еще не верится, что уже дома, на родной земле, вот как бы эмоции переполняют, воздух родной и земля.
Они всё продолжают благодарить - всех, кого встречают на родной земле. Некоторые сами идти не могут. У Дмитрия - серьёзные ранения головы и ног: "Травму получил. Ехала колонна, и колонну обстреляли. Я один из колонны пострадал".
Освобождённых военнослужащих ждёт лечение и реабилитация в медучреждениях Минобороны. И самое лучшее лекарство на свете - встреча с родными и любимыми.
Ольга Стрельцова, Филипп Швырев, "ТВ Центр".Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"