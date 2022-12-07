ВСУ нанесли удары по Ворошиловскому району Донецка и Горловке

Чудом никто не погиб

ВСУ сегодня нанесли новые удары по Донецкой республике. Националисты выпустили по Горловке 4 снаряда из артиллерии натовского калибра. Атакам подвергся и посёлок Майорск. Российские подразделения продолжают наступление. На Южно-Донецком направлении морским пехотинцам удалось освободить ещё один населённый пункт.

Проспект Гурова, Ворошиловский район Донецка. Город еще не успел отойти от одного из самых страшных ударов националистов накануне, а ночью ВСУ продолжили обстрелы из реактивных систем залпового огня и орудий НАТОвского калибра. Прямое попадание в один из домов на улице 50-летия СССР разрушило даже перекрытия нескольких этажей. Люди выжили чудом - находились на кухне, когда снаряд попал в комнату. В Горловке ночью националисты обстреляли городскую больницу.

Основные бои сейчас идут на Артемовском направлении, на подступах к Бахмуту. Наша артиллерия работает и днем и ночью. Огонь ведут расчеты самоходных минометов "Тюльпан" и РСЗО "Град".

Один за другим националисты сдают населенные пункты, приближая тем самым окружение группировки ВСУ, которая пока удерживает город. Кадры боя с участием морских пехотинцев Тихоокеанского флота на Южно-Донецком направлении (см. видео). В результате освобожден еще один населенный пункт. Как складывается обстановка на линии соприкосновения со стороны ВСУ, рассказывают украинские военнопленные.

"Ну, мы уже собирались выходить, но ваши ребята штурманули нас быстрее и "первее". Мы изначально понимали, что кидали как на пушечное мясо. Нам выдали по четыре рожка и сказали: на три-четыре дня. Но мы, получается, уже больше месяца на этих позициях были", - говорит Сергей Костячук, военнослужащий ВСУ.

В зону боевого дежурства направляется многоцелевой истребитель Су-27. Экипажи патрулируют район и прикрывают самолеты бомбардировочной и штурмовой авиации, а также вертолеты, которые наносят удары по военным объектам и технике ВСУ.

"При обнаружении цели выполняем пуски управляемых ракет класса "воздух-воздух". В основном поражаем беспилотные летательные аппараты противника", - рассказывает Александр, летчик-истребитель Су-27.

А железнодорожные войска Минобороны создали специальный поезд. На платформах - бронированные капсулы и зенитные установки. В составе экипажа - снайперы и саперы. Перед каждым неизвестным участком или мостом - остановка. Движение возобновляется только после того, как будет точно известно: путь безопасен.

Алексей Платонов. "ТВ Центр".

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