ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Празднования победы сборной Марокко над Испанией завершились беспорядками

11:51
  • среда
  • 07 декабря 2022

Полиции пришлось применить водомёты и слезоточивый газ

Фейерверками, автопробегами, а ещё беспорядками и столкновениями с полицией отметили футбольные болельщики марокканской сборной победу над командой Испании.

Накануне вечером впервые в истории "Атласские львы" вышли в четвертьфинал Чемпионата мира. Одолеть одну из сильнейших сборных планеты марокканцам удалось лишь в серии пенальти - основное и дополнительное время завершились вничью.

Сразу после матча тысячи болельщиков хлынули на улицы городов в Марокко, Катаре, других странах арабского мира и Западной Европы. В Испании, Франции, Бельгии и Нидерландах полиции пришлось усмирять фанатов при помощи водомётов и слезоточивого газа.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Беспорядки
Беспорядки
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.