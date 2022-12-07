Празднования победы сборной Марокко над Испанией завершились беспорядками

Полиции пришлось применить водомёты и слезоточивый газ

Фейерверками, автопробегами, а ещё беспорядками и столкновениями с полицией отметили футбольные болельщики марокканской сборной победу над командой Испании.

Накануне вечером впервые в истории "Атласские львы" вышли в четвертьфинал Чемпионата мира. Одолеть одну из сильнейших сборных планеты марокканцам удалось лишь в серии пенальти - основное и дополнительное время завершились вничью.

Сразу после матча тысячи болельщиков хлынули на улицы городов в Марокко, Катаре, других странах арабского мира и Западной Европы. В Испании, Франции, Бельгии и Нидерландах полиции пришлось усмирять фанатов при помощи водомётов и слезоточивого газа.

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