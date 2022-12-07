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Рейхсбюргеры планировали госпереворот в Германии

11:55
  • среда
  • 07 декабря 2022

Задержаны более 20 заговорщиков

Полиции Германии удалось предотвратить попытку госпереворота. Об этом сообщили в генпрокуратуре страны. В одиннадцати федеральных землях сегодня проходят масштабные рейды.

По данным следствия, участники экстремистской группировки планировали вооружённое нападение на Бундестаг и хотели взять в заложники ряд политиков. Как сообщают в прессе, среди заговорщиков есть представители Бундесвера и бывший депутат парламента. Речь идёт о членах подпольного националистического движения "рейхсбюргеров", которые не признают легитимности ФРГ и считают себя гражданами Второго Рейха - Германской Империи.

Обыски уже прошли в 130 домах и компаниях. Показания дают 25 человек.
 

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