Грипп в России: больницы переполнены, школы закрывают на карантин

"Свиной" грипп уже выявлен в 74 субъектах

В России всплеск респираторных вирусных заболеваний. Так называемый свиной грипп уже выявлен в 74 субъектах. Эпидпорог превышен в Москве, Санкт-Петербурге и многих других городах. Переполнены инфекционные больницы Забайкалья. В Смоленской области и республике Коми школы закрывают на карантин.

Пробыв на больничном с гриппом больше двух недель Дамир Хасанов до сих пор жалуется на одышку и слабость. При этом проблем с иммунитетом, по словам мужчины, у него никогда не было. В последний раз болел ещё в школьном возрасте.

"Проснулся как ночью с острой болью в горле, выпил парацетамол, думал, что полегчает. Утром ситуация только усугубилась, померил температуру - было 39, 2. Решил вызвать врача на дом", - рассказывает Дамир.

Но спустя пару дней мужчине стало ещё хуже. Пришлось ехать в больницу, где прописали курс антибиотиков. Температура под 40, ломота в теле, сильная боль в горле и сухой кашель - жалобы у большинства пациентов сейчас схожие. И если еще неделю назад специалисты Роспотребнадзора наблюдали рост заболеваемости гриппом и ОРВИ в 55 регионах страны, то сейчас - уже в 74.

В краевой инфекционной больнице в Чите почти ни одной свободной койки. Только по скорой сюда ежедневно поступает от 80 до 100 человек. Более половины госпитализируют с тяжелыми формами заболеваний. Чаще всего - больных так называемым свиным гриппом.

"За последнюю неделю наша лаборатория выдала 30 положительных ПЦР-тестов на грипп, из которых 10 – это грипп H1N1 и 20 – грипп типа В. Грипп отличается от других ОРВИ и от коронавируса "омикрон" тем, что там более бурное начало, грипп начинается внезапно: ознобы, выраженная интоксикация. Человек не может встать, ребенок не пьет, лежит, может быть, спутанность сознания", - говорит Сергей Ляукьянов, главный врач Краевой клинической инфекционной больницы.

Резкий скачок заболеваемости в Екатеринбурге, Саратове, Владивостоке, Курске, Волгограде. В Бурятии часть школ перевели на дистанционное обучение. А в Коми учебные заведения и детские сады закрывают на карантин. Эпидемический порог превышен и в Москве и Санкт-Петербурге. Единственным способом избежать тяжелого течения болезни и защититься от инфекций, как и в случае с ковидом, специалисты считают вакцинацию. Медики уверяют: сегодня российские вакцины от гриппа эффективны против всех штаммов вируса.

Татьяна Сидорова. "ТВ Центр".

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