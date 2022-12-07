Награды вручили за добрые дела

В Москве наградили победителей конкурса "Столичные истории". Среди лауреатов - те, кто оказался вдали от родного дома, и, несмотря на собственные трудности, помог попавшим в беду или совершил добрые поступки.

Так, работник ЖКХ, приехавший в мегаполис из Киргизии, нашёл на улице свёрток с крупной суммой и, не сомневаясь ни секунды, вернул его владельцу. Самому юному участнику - всего пять лет.

Конкурс прошёл впервые при поддержке Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы.





Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"