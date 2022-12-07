В Москве завершается форум "Мы вместе"

В столицу съехались тысячи волонтеров со всей страны

Тысячи волонтёров со всей страны объединил масштабный международный форум "Мы вместе". Сегодня в Москве проходит заключительный день.

В программе - мастер-классы, дискуссии, лекции. На площадке работает совместный стенд проекта "Другое дело" и платформы "Россия страна возможностей".

Это интерактивная зона с игровыми заданиями на темы экологии, спорта, культуры, добровольчества. Также каждый может проверить свои навыки и пройти тестирование, которое определит наиболее подходящие профессии.

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