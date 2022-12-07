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Во Владивостоке разработали "умную" пленку для определения качества продуктов

12:10
  • среда
  • 07 декабря 2022

Материал меняет цвет

Упаковочную плёнку, которая не позволит обмануть покупателей, изобрели в Приморье. Это уникальная разработка учёных Дальневосточного федерального университета. Материал реагирует на изменения качества продуктов и сигнализирует, если срок годности истёк.

Через несколько минут красный желеобразный материал синеет и зеленеет. Эта уникальная разработка приморских ученых.  Такая умная пленка  способна показать,  что продукт пришел в негодность. Проверять на свежесть  с помощью материала можно не только мясо или рыбу, но даже хлебобулочные изделия. Если завернуть в нее  продукт "с душком", упаковка сразу же об этом сообщит. 

"Она стабильна при кислых средах, цвет сохраняет свой, а поскольку у нас происходит порча рыбы и мяса за счет микроорганизмов, то есть образуется распад белковых соединении, то происходит смещение РН, и меняется цвет", - объясняет Наталья Чеснокова, доцент Департамента пищевых наук и технологий Передовой инженерной школы ДВФУ.

Состав смарт-пленки не сложный. Но при этом экологичный. Главные ингредиенты: агар-агар, свекольный сок, пигменты красных ягод, например жимолости или смородины, вода. Приготовление — еще проще. На обычной плитке довести смесь до температуры 90 градусов и разлить по формам.

Еще одно свойство умной упаковки - она может продлевать срок годности продуктов, например, исследования на бисквите показали, что пирог хранится на сутки дольше. К тому же эту пленку можно и в пищу употреблять. Совершенно безвкусная.

Ученые уверены, эта разработка имеет  большое будущее. Ведь даже маленький кусочек умной упаковки, встроенный в обычную, способен защитить потребителя от недобросовестных продавцов.

"В процессе хранения она меняет цвет, и тут не перебьешь дату, и ничего уже не сделаешь. Если продукт испортился, то это будет видно потребителю", - говорит Владимир Лях, заместитель директора по учебной работе Передовой инженерной школы ДВФУ.

Сейчас ученые работают над улучшением своей разработки. Ближайшая задача — высушить материал, чтобы он не отличался от обычной упаковочной пленки.

Ольга Скрипникова, Сергей Дробышев. Дальневосточное бюро "ТВ Центра", Владивосток.

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