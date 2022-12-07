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Путин наградил орденом Мужества погибшего депутата парламента ДНР

10:58
  • среда
  • 07 декабря 2022

Она погибла в результате обстрела ВСУ

Президент России Владимир Путин наградил депутата парламента ДНР Марию Пирогову орденом Мужества посмертно.

Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

За самоотверженность и мужество, проявленные при исполнении служебного долга, наградить орденом Мужества Пирогову Марию Владимировну", - говорится в документе.

Во вторник ВСУ трижды за день обстреляли центр Донецка из "Градов", выпустив в общей сложности 20 снарядов. Как сообщил мэр города Алексей Кулемзин, в результате обстрелов погибли шесть человек, в их числе - депутат Пирогова.

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