Минздрав оценил удовлетворенность россиян медицинской помощью

Ведомство признало, что показатель далек от совершенства

Показатель удовлетворенности россиян оказанием медицинской помощи в стране является одним из самых высоких за последние годы. Об этом в среду, 7 декабря, рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Глава Минздрава назвал важным тот факт, что "сегодня мы имеем один из самых высоких показателей удовлетворенности населения за предыдущие периоды", причем показатель растет.

При этом Мурашко подчеркнул, что "мы ни в коем случае не говорим о том, что мы удовлетворены, нет, этим показателем".

Министр отметил, что пока уровень удовлетворенности населения оказанием медпомощи далек от совершенства, этому необходимо уделять больше внимания, сообщает РИА Новости.

Ранее в ходе опроса за то, чтобы на первом месте среди государственных расходов были затраты на образование, высказались 53% респондентов, здравоохранение на первое место поставил 51% опрошенных.

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