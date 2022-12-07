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Минздрав оценил удовлетворенность россиян медицинской помощью

10:59
  • среда
  • 07 декабря 2022

Ведомство признало, что показатель далек от совершенства

Показатель удовлетворенности россиян оказанием медицинской помощи в стране является одним из самых высоких за последние годы. Об этом в среду, 7 декабря, рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
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Глава Минздрава назвал важным тот факт, что "сегодня мы имеем один из самых высоких показателей удовлетворенности населения за предыдущие периоды", причем показатель растет.

При этом Мурашко подчеркнул, что "мы ни в коем случае не говорим о том, что мы удовлетворены, нет, этим показателем".

Министр отметил, что пока уровень удовлетворенности населения оказанием медпомощи далек от совершенства, этому необходимо уделять больше внимания, сообщает РИА Новости.

Ранее в ходе опроса за то, чтобы на первом месте среди государственных расходов были затраты на образование, высказались 53% респондентов, здравоохранение на первое место поставил 51% опрошенных.

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