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Лавров рассказал про настрой России на укрепление связей с Вьетнамом

11:21
  • среда
  • 07 декабря 2022

Государства связывает партнерство и дружба, заявил министр

Россия и Вьетнам нацелены на дальнейшее развитие всеобъемлющего стратегического партнерства. Об этом говорится в обращении министра иностранных дел России Сергея Лаврова к участникам IV международной промышленной выставки "Expo-Russia Vietnam 2022".
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Глава МИД напомнил, что в 2022 году исполнилось 10 лет со времени установления российско-вьетнамского всеобъемлющего стратегического партнерства, основанного на традициях дружбы, взаимного уважения и доверия.

Твердый настрой на дальнейшее развитие этих отношений подтверждается регулярным и доверительным диалогом на высшем и высоком уровнях, подчеркнул Лавров.

Министр также отметил, что особое внимание уделяется продвижению двусторонних торгово-экономических связей. В этом контексте "Expo-Russia Vietnam 2022" является важным дополнением общих усилий по наращиванию практической кооперации, сообщается на официальном сайте МИД России.

Ранее премьер-министр Вьетнама записал видеообращение к гостям Восточного экономического форума, в котором подтвердил намерения государства и дальше строить отношения с Россией, несмотря на западные санкции.

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Сергей Лавров
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