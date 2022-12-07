В России с коронавирусом госпитализированы 1556 человек

Скончались 58 пациентов

За сутки в России госпитализированы 1556 заболевших коронавирусом. Об этом в среду, 7 декабря, рассказали в федеральном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

Всего зафиксирован 6935 новых случаев заражения. Выздоровели за сутки 6794 человека, скончались 58 пациентов с коронавирусом.

В Москве за сутки выявили 1727 заболевших коронавирусом, из них госпитализированы только 193. В Санкт-Петербурге подхватили ковид 872 человека, в Московской области – 159.

Всего с начала пандемии коронавирусной инфекции в России выявлено 21635764 случая заболевания, зарегистрировано 392400 летальных исходов.

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