Предновогодние встречи в центре поддержки семей мобилизованных дарят заряд доброты всем гостям

Программа встреч рассчитана на детей всех возрастов

В центре поддержки семей мобилизованных продолжаются предновогодние встречи. За шесть дней дети смастерили более 100 снеговиков, сваляли 200 пар валенок для украшения елки, сделали 350 браслетов из разноцветных бусин на ленте, сплели почти 200 брелоков-елочек, написали примерно 250 писем Деду Морозу.

Кроме того, дети с удовольствием фотографировались со своими творениями у нарядной елки и камина.

"Вместе с мамами дети мастерят подарки, открытки, пишут письма Деду Морозу, разгадывают загадки и рассказывают стихи. Совместное творчество дарит массу положительных эмоций и заряд доброты всем гостям центра", — рассказала заместитель директора центра поддержки семей мобилизованных Ольга Лотванова.

Предновогодняя программа рассчитана на мам с детьми всех возрастов. Мероприятия проходят в центре поддержки семей мобилизованных по 16 декабря включительно по адресу: улица Сергия Радонежского, дом 1, строение 1.

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