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Еще более 20 московских врачей будут оказывать помощь на территории ЛНР и ДНР

11:39
  • среда
  • 07 декабря 2022

Cтоличные специалисты уже провели в ДНР и ЛНР более 4 тыс. операций

Еще одна мультидисциплинарная бригада московских врачей отправилась на помощь жителям Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР). Об этом в среду, 7 декабря, сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.
Врачи из ЛНР проходят стажировку в одной из ведущих детских клиник Москвы

Более 20 врачей-хирургов разных специализаций, травматологов-ортопедов, анестезиологов-реаниматологов, врачей-психиатров, медицинских психологов и других специалистов в ближайшие две недели будут оказывать консультационную, методическую и практическую помощь коллегам-медикам с новых территорий.

Московские медики оказывают помощь гражданам в больницах Луганска и Донецка как в экстренном, так и в плановом порядке, проводят хирургические операции по самым разным профилям, принимают участие в консилиумах, консультируют коллег по тактике лечения и наблюдения пациентов. Всего столичные специалисты провели в ДНР и ЛНР более 4 тыс. операций.

Специалисты из Москвы также помогают коллегам внедрять и применять в лечении новые методики. В свою очередь, врачи Луганской республиканской детской клинической больницы проходят стажировку в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии департамента здравоохранения Москвы. Обучение проводится по нескольким направлениям, среди которых детская хирургия, детская нейрохирургия, детская травматология, анестезиология и реанимация, лучевая диагностика и детская урология.

В общей сложности на регулярной основе в республиках работают специалисты около 30 медицинских организаций столичной системы здравоохранения, отмечается в материале.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин встретился в Луганске с московскими врачами. В городской многопрофильной больнице №7 посменно работает бригада из 20 человек. Градоначальник рассказал, что для ДНР и ЛНР уже закуплено около 800 единиц медицинского оборудования.

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