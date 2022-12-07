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Воспитанники школ искусств ДНР приедут на столичный фестиваль "Горячее сердце"

11:56
  • среда
  • 07 декабря 2022

Ребята исполнят произведения известных композиторов

Воспитанники 16 школ искусств Донбасса примут участие в детском фестивале "Горячее сердце", который пройдет в Москве с 20 по 25 декабря.

В столицу приедут ребята из Донецка, Ясиноватой, Макеевки, Горловки, Новоазовска и Комсомольского. Они стали финалистами отборочного тура фестиваля. Ребята исполнят произведения известных композиторов на фортепиано, скрипке, флейте, саксофоне и других инструментах, споют народные песни и представят хореографические номера.

Перед концертом состоится торжественное подписание партнерских соглашений о сотрудничестве между столичными школами искусств и школами искусств Донбасса. Представители профессионального сообщества московских образовательных учреждений станут кураторами донецких коллег и поделятся с ними опытом.

Кроме того, для гостей организуют просветительскую программу. Они посетят Измайловский кремль, Государственный культурный центр - музей имени Высоцкого, побывают на елке мэра Москвы и кремлевской елке.

Прямую трансляцию гала-концерта можно посмотреть в группе московских школ искусств в социальной сети "ВКонтакте".

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