МИД констатировал провал попыток Запада изолировать Россию

У России остается немало партнеров и дружественных стран

Линия Запада направлена на изоляцию России, частью этой политики является попытка исключения России из различных международных форматов. Такое заявление в среду, 7 декабря, сделал заместитель российского министра иностранных дел Александр Грушко.

Дипломат прокомментировал проект оборонного бюджета США, который исходит из цели добиться исключения России из "Большой двадцатки" (G20) и ряда других международных организаций и форматов.

Грушко напомнил, что "ничего в этом нового нет, мы видели эти попытки накануне встреч на Бали", а также подчеркнул, что эти попытки провалились, поскольку их не поддерживает "мировое большинство".

Замминистра подчеркнул, что ни одну страну нельзя "вырезать" из международных отношений, тем более такую страну, как Россия, которая "является ключевым игроком, с которым необходимо взаимодействовать", сообщает ТАСС.

Ранее власти Польши объявили, что отказали министру иностранных дел России Сергею Лаврову в возможности участвовать в 29-м заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ, так как стремятся "максимально изолировать Россию". В Варшаве убеждены, что Москва должна быть максимально изолирована на всех международных площадках.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"