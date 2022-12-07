Роналду опроверг переход в "Аль-Наср"

Футболисту пришлось покинуть "Манчестер Юнайтед" из-за конфликта с тренером

Португальский футболист Криштиану Роналду назвал не соответствующими действительности сообщения о том, что он переходит в футбольный клуб из Саудовской "Аравии Аль-Наср".

Спортсмен не стал приводить какие-либо подробности и не назвал клуб, в который перейдет из "Манчестер Юнайтед", сообщает издание Record.

Ранее "Манчестер Юнайтед" объявил о расторжении контракта с 37-летним Роналду, пятикратным обладателем "Золотого мяча", по обоюдному согласию сторон. Этому предшествовало интервью футболиста, в котором он признался в неуважении к главному тренеру манкунианцев, что вызвало недовольство руководства клуба.

После этого появились сообщения о том, что португальский спортсмен продолжит карьеру в футбольном клубе из Саудовской Аравии "Аль-Наср". Предполагалось, что Роналду подпишет договор на 2,5 года, по которому он будет зарабатывать более 200 миллионов евро за сезон с учетом рекламных бонусов. Это сделало бы его самым высокооплачиваемым футболистом мира.

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