ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Роналду опроверг переход в "Аль-Наср"

12:23
  • среда
  • 07 декабря 2022

Футболисту пришлось покинуть "Манчестер Юнайтед" из-за конфликта с тренером

Португальский футболист Криштиану Роналду назвал не соответствующими действительности сообщения о том, что он переходит в футбольный клуб из Саудовской "Аравии Аль-Наср".
Роналду может продолжить карьеру в Саудовской Аравии

Спортсмен не стал приводить какие-либо подробности и не назвал клуб, в который перейдет из "Манчестер Юнайтед", сообщает издание Record.

Ранее "Манчестер Юнайтед" объявил о расторжении контракта с 37-летним Роналду, пятикратным обладателем "Золотого мяча", по обоюдному согласию сторон. Этому предшествовало интервью футболиста, в котором он признался в неуважении к главному тренеру манкунианцев, что вызвало недовольство руководства клуба.

После этого появились сообщения о том, что португальский спортсмен продолжит карьеру в футбольном клубе из Саудовской Аравии "Аль-Наср". Предполагалось, что Роналду подпишет договор на 2,5 года, по которому он будет зарабатывать более 200 миллионов евро за сезон с учетом рекламных бонусов. Это сделало бы его самым высокооплачиваемым футболистом мира.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Криштиану Роналду
Криштиану Роналду
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.