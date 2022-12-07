Путин обсудил с президентом ОАЭ потолок цен на нефть

Москва и Абу-Даби хотят обеспечить стабильность на мировом рынке

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заид Аль Нахайяном.

Главы государств обсудили решение некоторых стран Запада ввести потолок цен на российскую нефть и совместную работу в рамках ОПЕК+ по обеспечению стабильности мирового нефтяного рынка.

"Затронута ситуация в связи с противоречащими принципам мировой торговли попытками ряда западных стран ввести антирыночные ограничения на стоимость российского нефтяного сырья", - говорится в сообщении Кремля.

В дополнение к разговору о нефти Путин еще раз поздравил президента ОАЭ и эмиратский народ с Днём образования Объединённых Арабских Эмиратов.

С 5 декабря вступило в силу эмбарго на поставки нефти из России в Евросоюз. На прошлой неделе страны Евросоюза, а следом за ними "Большая семерка" и Австралия согласовали предельную стоимость покупки нефти российского происхождения на уровне 60 долларов за баррель.

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