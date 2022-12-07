Бочкарёв: С начала года в Москве достроили и ввели 475 объектов площадью 11,3 млн кв метров

План на 2022 год уже перевыполнен на 33%

За 11 месяцев 2022 года в Москве введены в эксплуатацию 475 зданий и сооружений общей площадью 11,3 млн кв. метров. Об этом в среду, 7 декабря, рассказал заместитель мэра столицы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

Заммэра отметил, что Москва продолжает наращивать объемы сданной в эксплуатацию недвижимости. По итогам прошедшего ноября прирост к предыдущему месяцу составил более 1,63 млн кв. метров, а в целом за одиннадцать месяцев было достроено и введено более 11,3 млн кв. метров.

Хотя год еще не завершился, план, поставленный на 2022 год по вводу объектов капитального строительства, перевыполнен на 33%.

Среди введенных в 2022 году зданий и сооружений примерно 60% составляет жилая недвижимость. С начала 2022 года было введено в эксплуатацию 282 жилых объекта общей площадью почти 9,4 млн кв. метров и жилой – около 6 млн кв. метров. Около 5,2 млн кв. метров жилья было возведено за счет инвесторов.

Как отметил председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко, в кварталах новостроек также не снижаются темпы ввода социальных и образовательных объектов. В течение 11 месяцев 2022 года комитет выдал разрешения на ввод в эксплуатацию 29 детских садов и 19 школ, включая блоки начальных классов. Количество новых дошкольных учреждений вдвое превосходит цифры 2021 года, при том, что объем построенных жилых площадей остается примерно на том же уровне.

Глава комитета также рассказал, что среди всех введенных объектов 372 здания и сооружения площадью 9,6 млн кв. метров были возведены за счет внебюджетных средств. Девелоперы успешно завершают начатые ранее проекты, в целом, с января по ноябрь доля инвесторских объектов составила 84% от общего объема сданных в Москве площадей.

За счет городского бюджета были построены детские поликлиники в Войковском, Бескудниковском, Савеловском районах, а также в Кунцево и Южном Медведково, девять спортивных объектов, семь школ, шесть детских садов.

Ранее Андрей Бочкарёв рассказал, что на крупных объектах строительства Москвы цифровизация закупок уже показала свою эффективность. Теперь решение от российских разработчиков тиражируется в Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Екатеринбург, Красноярск, Тюмень, Новосибирск и другие регионы. В регионах этот сервис будет внедрен в первую очередь при строительстве социальных объектов.

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