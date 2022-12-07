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Госдума установила МРОТ в размере 16 242 рублей

12:46
  • среда
  • 07 декабря 2022

В 2023 году

Депутаты Государственной думы в ходе заседания приняли в третьем, окончательном чтении закон об установлении минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2023 году.
Путин потребовал увеличить отрыв МРОТ от прожиточного минимума

С 1 января 2023 года он вырастит на 6,3% и составит 16 тысяч 242 рубля в месяц.

"С последнего повышения, которое прошло в июне 2022 года, МРОТ вырастет на 6,3 процента", - уточняется в Telegram-канале Госдумы.

Принятый закон будет способствовать обеспечению повышения заработной платы около 3,5 миллиона работников бюджетной сферы, уточняет ТАСС.

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