Госдума установила МРОТ в размере 16 242 рублей

В 2023 году

Депутаты Государственной думы в ходе заседания приняли в третьем, окончательном чтении закон об установлении минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2023 году.

С 1 января 2023 года он вырастит на 6,3% и составит 16 тысяч 242 рубля в месяц.

"С последнего повышения, которое прошло в июне 2022 года, МРОТ вырастет на 6,3 процента", - уточняется в Telegram-канале Госдумы.

Принятый закон будет способствовать обеспечению повышения заработной платы около 3,5 миллиона работников бюджетной сферы, уточняет ТАСС.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"