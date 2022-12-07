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В Белоруссии решили ввести смертную казнь для чиновников и военных за госизмену

12:52
  • среда
  • 07 декабря 2022

Соответствующие поправки уже прошли первое чтение

Поправки в белорусское законодательство, предусматривающие смертную казнь для чиновников и военных за измену государству, приняты депутатами национального парламента Белоруссии в первом чтении.
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Эту меру предлагается использовать "в целях оказания сдерживающего воздействия на деструктивные элементы, а также демонстрации решительной борьбы с изменой государству".

В случае принятия поправок назначать высшую меру наказания в виде смертной казни суды в Белоруссии смогут за измену государству, совершенную должностным лицом, занимающим государственную должность, или лицом, на которое распространяется статус военнослужащего.

Законопроект также предусматривает ряд поправок, касающихся распространения заведомо ложных сведений, дискредитирующих белорусскую армию, причинение ущерба экономической и (или) военной безопасности, сообщает "Интерфакс".

В мае президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал поправки в Уголовный кодекс Белоруссии, предусматривающие смертную казнь за покушение на совершение террористического акта.

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