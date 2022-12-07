Этим пользуются власти США

Европа пока не может защитить свои интересы, итоги визита президента Франции Эмманюэля Макрона в США это подтверждают. Такое заявление сделал в среду, 7 декабря, российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

Лавров счел очевидным наличие у Европы интересов, не совпадающих с интересами Соединенных Штатов. То, что Европа не может эти интересы защитить, "пока это тоже медицинский факт", заявил министр.

Дипломат отметил, что Россия хотела бы, чтобы Евросоюз был одним из полюсов нового многополярного мира. Однако это произойдет лишь в том случае, если ЕС отстоит свою самостоятельность от США.

При этом глава МИД России заявил, что "глобализация по-американски закончилась", хотя остаточные процессы еще придется пережить. Однако параллельно выстраивается новая система, которая "не будет зависеть, не должна зависеть от причуд и от чувства собственного превосходства наших западных бывших партнеров", сообщает ТАСС.

Ранее замглавы российского Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что самостоятельность Евросоюза вызывает большие вопросы. По мнению политика, ЕС, скорее, представляет собой 51-й штат США. Такие выводы Медведев сделал после публикации главой Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен данных о потерях ВСУ, чей пост был "потерт и отредактирован" – видимо, после того, как "прилетело по голове из вашингтонского обкома".

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