СК возбудил дело после гибели 16 человек в ДТП с микроавтобусом в ДНР

Погибли, в том числе, военнослужащие

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту ДТП в Шахтерском районе ДНР, в котором погибли 16 человек.

Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Расследование продолжается.

ДТП произошло на автодороге Шахтерск - Торез утром 7 декабря. Водитель микроавтобуса выехал на встречную полосу для совершения обгона и столкнулся КАМАЗом.

"Трагедия на трассе Т-0517 унесла жизни 16 человек, среди них были и наши защитники. Четверо пассажиров получили травмы", — написал в своем Telegram-канале врио главы ДНР Денис Пушилин.

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