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Российские военные уничтожили более 70 HIMARS в Кривом Роге

13:25
  • среда
  • 07 декабря 2022

ВС России ударили по складу ArcelorMittal

Более 70 ракет HIMARS и две пусковые установки РСЗО MLRS уничтожено при высокоточном ударе по складу металлургического комбината в Кривом Роге.

Об этом в ходе ежедневного брифинга заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Техника украинской армии была уничтожена в результате удара по ракетному складу одного из цехов металлургического комбината ArcelorMittal.

"Уничтожено более 70-ти ракет реактивной системы залпового огня "HIMARS", две пусковые установки РСЗО "MLRS". Еще четыре установки данного типа получили критические повреждения", - сообщили в военном ведомстве.

Кроме того, российские военные перехватили четыре реактивных снаряда систем залпового огня "HIMARS", "Ольха" и "Ураган" в Харьковской области, ЛНР и ДНР.

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