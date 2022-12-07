Минпросвещения предложило изучать Союзное государство в школах

Делать это можно в рамках уроков "Разговоры о важном"

Вопросы, посвященные созданию и функционированию Союзного государства, следует включить в школьные предметы. Такое мнение в среду, 7 декабря, высказал министр просвещения России Сергей Кравцов.

Глава Минпросвещения предложил "обсудить и подумать, как тематику Союзного государства, наших братских отношений" включить в школьную программу.

Кравцов напомнил, что в российских школах проводятся уроки "Разговоры о важном", а также предположил, что темы о Союзном государстве можно было бы обсуждать на таких уроках.

Министр не уточнил, в какие сроки могут быть внесены такие коррективы в школьную программу, сообщает ТАСС.

Ранее руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев рассказал, что задания, связанные со специальной военной операцией России на Украине, появятся в едином государственном экзамене (ЕГЭ) только после того, как эту тему начнут изучать в российских школах.

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